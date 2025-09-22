Đurić na 80. zasedanju Generalne skupštine UN

Danas pre 13 sati  |  Kosovo online
Đurić na 80. zasedanju Generalne skupštine UN

Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić učestvovaće od 22. do 26. septembra na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, tokom boravka u Njujorku Đurić će imati niz bilateralnih i multilateralnih susreta sa ministrima spoljnih poslova i zvaničnicima država članica UN, a učestvovaće i na pratećim događajima tokom trajanja generalne debate, prenosi Kosovo online. „Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić učestvovaće od 22. do 26. septembra na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koje se održava u
