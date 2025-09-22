Vučić na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, obraća se u sredu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Njujork, čime je započeo posetu Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Obratiće se učesnicima u sredu, 24. septembra.

Tokom boravka u Njujorku, predsednik Vučić će imati bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Uoči puta, Vučić je najavio da će se između ostalog, sastati sa Markom Rubijom, američkim državnim sekretarom, a najavio je i da će zatražiti susret sa Skotom Besentom, američkim ministrom finansija u vezi sa američkim sankcijama NIS-u. U delegaciji sa predsednikom Vučićem je i ministar spoljnih poslova Marko Đurić.