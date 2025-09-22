Francuska i druge zemlje priznaće Palestinu na samitu UN

Danas pre 2 sata  |  Index.hr
Francuska i druge zemlje priznaće Palestinu na samitu UN

Očekuje se da će Francuska i nekoliko drugih zemalja danas priznati državu Palestinu u pokušaju da izvrše još veći pritisak na Izrael na otvaranju godišnjeg samita UN u Njujorku, koji će biti obeležen ratom u Gazi.

Uglavnom simbolično priznanje, zakazano za samit koji organizuju Francuska i Saudijska Arabija o budućnosti rešenja dve države, u kojem Izraelci i Palestinci žive jedni pored drugih u miru i bezbednosti, predstavlja kulminaciju višemesečnih teških pregovora između Emanuela Makrona i Sjedinjenih Država, prenosi Index.hr. Proces je doveo do usvajanja teksta velikom većinom na Generalnoj skupštini UN koji podržava buduću palestinsku državu, nedvosmisleno
