Ko je sve do sada priznao Palestinu i kakav je stav Srbije po tom pitanju

Nova pre 1 sat  |  Autor: Mila Marinović
Ko je sve do sada priznao Palestinu i kakav je stav Srbije po tom pitanju

Tokom proteklih dana dogodio se jedan od najvećih diplomatskih zaokreta u odnosu na palestinsko pitanje u poslednjih nekoliko decenija.

Velika Britanija, Kanada, Australija i Portugal zvanično su priznale Državu Palestinu, pridruživši se time većini međunarodne zajednice koja odavno podržava palestinsku državnost. Ove zemlje – koje su ujedno među najbližim saveznicima Sjedinjenih Država i Izraela – do sada su Palestini priznavale samo status entiteta ili posmatrača u UN, ali ne i punopravne države. Njihova odluka je izazvala oštre reakcije izraelske vlade i nova upozorenja iz Vašingtona, ali i
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Francuska priznala Palestinu: Makron pozvao na kraj rata u Gazi

Francuska priznala Palestinu: Makron pozvao na kraj rata u Gazi

Večernje novosti pre 14 minuta
Pljušte priznanja: Francuska priznala Palestinu, slede je Belgije, Malta, Luksemburg, Andora i San Marino

Pljušte priznanja: Francuska priznala Palestinu, slede je Belgije, Malta, Luksemburg, Andora i San Marino

Pravda pre 1 sat
Francuska priznala Palestinu Makron pozvao na kraj rata u Gazi

Francuska priznala Palestinu Makron pozvao na kraj rata u Gazi

Alo pre 1 sat
I Francuska priznaje Palestinu: Golub mira na Ajfelovom tornju, ljutnja SAD i Izraela

I Francuska priznaje Palestinu: Golub mira na Ajfelovom tornju, ljutnja SAD i Izraela

N1 Info pre 2 sata
Netanjahu zapretio: Palestinske države neće biti – odgovor Izraela stiže posle Generalne skupštine UN

Netanjahu zapretio: Palestinske države neće biti – odgovor Izraela stiže posle Generalne skupštine UN

RTS pre 3 sata
Priznanje palestinske države otvara još jedno pitanje – ko će da je vodi?

Priznanje palestinske države otvara još jedno pitanje – ko će da je vodi?

Danas pre 5 sati
N1 Studio Live: Palestina

N1 Studio Live: Palestina

N1 Info pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNIzraelPalestinaVašingtonKanadaPortugalVelika Britanijameđunarodna zajednicaAustralija

Svet, najnovije vesti »

Džimi Kimel se vraća na TV: Jednom od najpoznatijih svetskih voditelja oduzeta emisija zbog komentara o Kirku, oglasila se…

Džimi Kimel se vraća na TV: Jednom od najpoznatijih svetskih voditelja oduzeta emisija zbog komentara o Kirku, oglasila se televizija

Blic pre 44 minuta
Zbog čega je više od 100 ambasada SAD širom sveta bez ambasadora?

Zbog čega je više od 100 ambasada SAD širom sveta bez ambasadora?

Danas pre 44 minuta
Moldavija uhapsila 74 osobe u vezi ruskog plana sejanja razdora, obučavani su navodno u Srbiji

Moldavija uhapsila 74 osobe u vezi ruskog plana sejanja razdora, obučavani su navodno u Srbiji

Danas pre 49 minuta
Hitno zatvoren aerodrom u Kopenhagenu! Uzbuna u Danskoj: Oglasila se i policija, incidenti i u Oslu

Hitno zatvoren aerodrom u Kopenhagenu! Uzbuna u Danskoj: Oglasila se i policija, incidenti i u Oslu

Blic pre 19 minuta
Francuska priznala Palestinu

Francuska priznala Palestinu

Danas pre 34 minuta