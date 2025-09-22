Ko je sve do sada priznao Palestinu i kakav je stav Srbije po tom pitanju

Tokom proteklih dana dogodio se jedan od najvećih diplomatskih zaokreta u odnosu na palestinsko pitanje u poslednjih nekoliko decenija.

Velika Britanija, Kanada, Australija i Portugal zvanično su priznale Državu Palestinu, pridruživši se time većini međunarodne zajednice koja odavno podržava palestinsku državnost. Ove zemlje – koje su ujedno među najbližim saveznicima Sjedinjenih Država i Izraela – do sada su Palestini priznavale samo status entiteta ili posmatrača u UN, ali ne i punopravne države. Njihova odluka je izazvala oštre reakcije izraelske vlade i nova upozorenja iz Vašingtona, ali i