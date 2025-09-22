Nedeljnik: Gasprom izašao iz vlasništva u NIS, druga kompanija iz Gazprom grupe sada ima 11,3 odsto kapitala

Akcionarsko društvo „Intelligence“ iz Sankt Peterburga postalo je vlasnik 11,3 odsto akcija Naftne industrije Srbije (NIS), čime je prešlo prag značajnog učešća u jednoj od najvećih domaćih energetskih kompanija.

Transakcija je, prema zvaničnom dokumentu u koji je „ Nedeljnik“ imao uvid, izvršena 19. septembra 2025. godine. U „Obaveštenju o značajnom učešću“ koje je potpisao ovlašćeni zastupnik Filip Bolgov, navodi se da je ruska firma „Intelligence“ stekla tačno 18.433.297 akcija, što predstavlja 11,3 odsto udela u kompaniji. Pre ove promene, firma nije posedovala nijednu akciju NIS-a dok je identičnih 11,3 odsto kapitala bilo u vlasništvu ruskog Gasproma. Gasprom je,