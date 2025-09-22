„Osuditi genocid“: Demonstracije, štrajkovi i blokade u Italiji u znak podrške Gazi

U više italijanskih gradova danas se održavaju demonstracije, štrajkvi i blokade na poziv sindikata da se „osudi genocid u Gazi“ i uvedu ekonomske i diplomatske sankcije Izraelu.

Italija za sada ne želi da se pridruži odluci niza država koje ovih dana priznaju postojanje Države Palestine te je, računajući taj najnoviji talas, tu državu ukupno priznaje više od 80 odsto članica UN. Ultrakonzervativna vlada premijerke Đorđe Meloni, ideološi bliske predsedniku SAD Donaldu Trampu, ima vrlo obazriv stav u odnosu na rat Izraela protiv Palestinaca u Gazi, a više puta je izrazila „zabrinutost“. Rim je i uzdržan prema uvođenju trgovinskih sankcija