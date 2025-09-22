uživo RAT U UKRAJINI Ruska protivvazdušna odbrana uništila dron koji je leteo ka Moskvi

Rat u Ukrajini traje 1.307 dana. Dve osobe su poginule, a najmanje 15 je ranjeno u ukrajinskom udaru dronovima na sanatorijum na Krimu, što dodatno pogoršava tenzije u regionu. NATO je upozorio Rusiju da će biti spreman da upotrebi silu u slučaju novih provokacija, šaljući jasnu poruku o ozbiljnosti situacije. Zbog ruskog izviđačkog aviona iznad Baltičkog mora, NATO je podigao borbene avione "jurofajtere" kako bi nadgledao prostor. Ukrajinski lovci 412. puka