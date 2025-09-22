Partizan izdao saopštenje: Razlog više nego očekivan!

Partizan izdao saopštenje: Razlog više nego očekivan!

Izuzetno su nezadovoljni! OFK Beograd će svoju narednu utakmicu 10. kola Superlige Srbije odigrati protiv Partizana na stadionu „Kraljevica“ u Zaječaru.

Dosadašnji domaćini Romantičara bili su u Staroj Pazovi, ali za ovaj duel odlučeno je da se vrate na teren na kojem su prošle sezone ostvarili značajne rezultate. Ovom odlukom OFK Beograda izuzetno nezadovoljan bio je Partizan, koji se tim povodom i oglasio: „Fudbalski klub Partizan izražava nezadovoljstvo povodom odluke Zajednice fudbalskih klubova Super lige i Prve lige Srbije da se utakmica između OFK Beograda i našeg kluba odigra u Zaječaru, umesto u Staroj
