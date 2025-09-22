Pravi odgovor: Hrvatima smetalo tri prsta, evo šta im je rekao čovek koji je postao ponos čitave Srbije!

Srpski rvač Aleksandar Komarov osvojio je zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u Zagrebu, pobedivši u finalu Iranca Alirezu Mohmadipanija.

Tokom proslave trijumfa, Komarov je podigao tri prsta, što je odmah izazvalo reakcije tamošnje javnosti. Rvač je kasnije pojasnio za "Jutarnji list" da njegov gest nije imao političku konotaciju, već je simbolizovao tri medalje koje je osvojio u karijeri, izražavajući ličnu radost i ponos. Na ceremoniji proglašenja pobednika, dok je svirala srpska himna "Bože pravde", Komarov je odbio da nosi promotivni šal Hrvatske, što je dodatno privuklo pažnju medija.
