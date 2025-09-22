Rus koji je zbog ljubavi i supruge postao Srbin: Ko je Aleksandar Komarov, novi prvak sveta u rvanju?

Aleksandar Komarov, reprezentativac Srbije u rvanju grčko-rimskim stilom u kategoriji do 87 kilograma, postao je prvak sveta na šampionatu u Zagrebu.

Sportista rođen u Sankt Peterburgu ima vrlo zanimljivu životnu priču, pošto je pasoš Srbije dobio zahvaljujući supruzi. – Pozdrav svima, moja porodica je zaista jedinstvena. Svako ima svoje ciljeve, pobede i puteve, ali svima nam je jedna stvar zajednička – sport. Danas (23. avgust) je moj mlađi brat Ilja Komarov osvojio bronzanu medalju na Svetskom juniorskom prvenstvu u rvanju grčko-rimskim stilom. – Moj stariji brat Artjom Komarov je utro put – 2011. je osvojio