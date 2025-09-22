"Evo zašto sam dizao tri prsta u Zagrebu": Srpski šampion sveta objasnio Hrvatima svoj gest

Srpski rvač Aleksandar Komarov postao je prvak sveta u Zagrebu i proslavio taj uspeh sa podignuta tri prsta.

U razgovoru za zagrebačke "Sportske novosti" objasnio je zašto je napravio taj potez, navodeći je da nije podizao karakterističan srpski pozdrav, već da je pokazivao broj osvojenih medalja. "Pre svega, čestitam Hrvatskoj na odličnoj organizaciji Svetskog prvenstva, a sportašima osvajanje brončane medalje, što je veliki uspeh. Veoma sam zadovoljan uslovima koje smo imali za vreme SP-a u Zagrebu kao sportisti i zahvaljujući tome smo mogli dati svoj maksimum.