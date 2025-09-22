Svaka vam čast momci: Igrači Crvene zvezde premije od derbija donirali u humanitarne svrhe!

Hot sport pre 2 sata
Svaka vam čast momci: Igrači Crvene zvezde premije od derbija donirali u humanitarne svrhe!

Predivan potez! Fudbaleri Crvene zvezde nakon pobede u 177. “večitom derbiju” pokazali su humanost donirajući ukupno 200.000 evra za lečenje i pomoć teško oboleloj deci.

Najveći deo, 100.000 evra, otišao je Viktoru Miletiću, dečaku čije lečenje zahteva značajna finansijska sredstva. Ostatak sredstava raspodeljen je na Lazar Maksimovića (65.000 evra), Mariju Mitrović (25.000 evra) i devojčice Petru i Veru Vojnović (10.000 evra). Ovaj gest potvrđuje posvećenost kluba društvenoj odgovornosti i pokazuje da Crvena zvezda nije samo sportski tim, već i simbol zajedništva i solidarnosti. Pomoć ovih razmera omogućava deci i njihovim
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Kakav gest fudbalera zvezde: Premije od pobede u večitom derbiju doniraju u humanitarne svrhe

Kakav gest fudbalera zvezde: Premije od pobede u večitom derbiju doniraju u humanitarne svrhe

Dnevnik pre 31 minuta
Fudbaleri Zvezde uplatili 100.000 evra sa derbija za lečenje velikog Grobara: Potez koji je oduševio Srbiju!

Fudbaleri Zvezde uplatili 100.000 evra sa derbija za lečenje velikog Grobara: Potez koji je oduševio Srbiju!

Telegraf pre 41 minuta
Zvezdini fudbaleri se odrekli 200.000 evra: Posle Partizana premije donirali u humanitarne svrhe

Zvezdini fudbaleri se odrekli 200.000 evra: Posle Partizana premije donirali u humanitarne svrhe

Mondo pre 2 sata
Prelep gest fudbalera Crvene zvezde obilazi Srbiju! Dobili su premije za pobedu u derbiju, a oni novac prosleđuju u…

Prelep gest fudbalera Crvene zvezde obilazi Srbiju! Dobili su premije za pobedu u derbiju, a oni novac prosleđuju u humanitarne svrhe!

Kurir pre 1 sat
Zvezda premije od pobede u večitom derbiju donirala u humanitarne svrhe

Zvezda premije od pobede u večitom derbiju donirala u humanitarne svrhe

Sportski žurnal pre 1 sat
Sjajan gest fudbalera Crvene zvezde posle večitog derbija VIDEO

Sjajan gest fudbalera Crvene zvezde posle večitog derbija VIDEO

B92 pre 1 sat
Fudbaleri Crvene zvezde premije od večitog drbija doniraju u humanitarne svrhe

Fudbaleri Crvene zvezde premije od večitog drbija doniraju u humanitarne svrhe

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Rus koji je zbog ljubavi i supruge postao Srbin: Ko je Aleksandar Komarov, novi prvak sveta u rvanju?

Rus koji je zbog ljubavi i supruge postao Srbin: Ko je Aleksandar Komarov, novi prvak sveta u rvanju?

Glas Šumadije pre 6 minuta
Selektor naših basketaša zadovoljan srebrom na svetskom prvenstvu: "Pokazali smo da Srbija ima čemu da se nada, da ima…

Selektor naših basketaša zadovoljan srebrom na svetskom prvenstvu: "Pokazali smo da Srbija ima čemu da se nada, da ima naslednike naših najboljih basketaša..."

Kurir pre 11 minuta
Šampion na velodromu – francuski klasik kakav se ne propušta: Večeras se igra odloženi derbi 5. kola Lige 1 između Marseja i…

Šampion na velodromu – francuski klasik kakav se ne propušta: Večeras se igra odloženi derbi 5. kola Lige 1 između Marseja i PSŽ-a.

Kurir pre 1 minut
Slovenac vuče Radnički - Sokler: Odužio sam se navijačima

Slovenac vuče Radnički - Sokler: Odužio sam se navijačima

Sportski žurnal pre 1 minut
Đurović: Igrači posle pobede u derbiju zaslužili još podršku protiv Seltika

Đurović: Igrači posle pobede u derbiju zaslužili još podršku protiv Seltika

Sportski žurnal pre 1 minut