Svaka vam čast momci: Igrači Crvene zvezde premije od derbija donirali u humanitarne svrhe!

Predivan potez! Fudbaleri Crvene zvezde nakon pobede u 177. “večitom derbiju” pokazali su humanost donirajući ukupno 200.000 evra za lečenje i pomoć teško oboleloj deci.

Najveći deo, 100.000 evra, otišao je Viktoru Miletiću, dečaku čije lečenje zahteva značajna finansijska sredstva. Ostatak sredstava raspodeljen je na Lazar Maksimovića (65.000 evra), Mariju Mitrović (25.000 evra) i devojčice Petru i Veru Vojnović (10.000 evra). Ovaj gest potvrđuje posvećenost kluba društvenoj odgovornosti i pokazuje da Crvena zvezda nije samo sportski tim, već i simbol zajedništva i solidarnosti. Pomoć ovih razmera omogućava deci i njihovim