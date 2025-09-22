Bila bi to prava bomba: Evropski gigant želi Karima Benzemu!

Portugalski trener Žoze Murinjo ponovo sedi na klupi Benfike, a već je postavio ambiciozan zahtev pred čelnike kluba, pošto želi Karima Benzemu u svom timu.

Legendarni portugalski trener smatra da bi upravo francuski golgeter mogao da bude ključni adut u njegovoj misiji da vrati lisabonskog velikana na evropsku mapu. Murinjo i Benzema već su sarađivali u Real Madridu, kada je Francuz tek počinjao svoj put ka vrhu svetskog fudbala. Danas, iako je na zalasku karijere, Benzema je i dalje ime koje uliva strahopoštovanje, a Murinjo je poznat po tome da ume da izvuče maksimum iz iskusnih igrača. Al Itihad, čiji je Benzema