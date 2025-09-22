Partizanu trofej „Radomir Antić“

Partizan je pobednik Petog memorijala „Radomir Antić“.

Crno-beli su u finalnom meču trijumfovali nad Vojvodinom i to posle izvođenja jedanaesteraca (5:4). U meču za treće mesto, Crvena zvezda bila je ubedljiva protiv Ovijeda (5:0). Prethodno su odigrane utakmice polufinala, takođe, na užičkom stadionu „Radomir Antić". Partizan je upisao „minimalac" u susretu sa