Partizanu trofej „Radomir Antić“

Sport klub pre 9 minuta
Partizanu trofej „Radomir Antić“

Partizan je pobednik Petog memorijala „Radomir Antić“.

Počinje nova sezona Fantasy Evrolige na Sport klubu! Budi i ti deo uzbudljivog takmičenja, REGISTRUJ EKIPU i bori se za vredne nagrade i put na Fajnal-for. Crno-beli su u finalnom meču trijumfovali nad Vojvodinom i to posle izvođenja jedanaesteraca (5:4). U meču za treće mesto, Crvena zvezda bila je ubedljiva protiv Ovijeda (5:0). Prethodno su odigrane utakmice polufinala, takođe, na užičkom stadionu „Radomir Antić“. Partizan je upisao „minimalac“ u susretu sa
