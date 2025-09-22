Fudbaleri Zvezde premije od trijumfa u "večitom derbiju" doniraju u humanitarne svrhe

Fudbaleri Crvene zvezde doniraće u humanitarne svrhe premije od pobede u 177. večitom derbiju protiv Partizana, saopštio je beogradski klub.

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su u subotu u gostima Partizan rezultatom 2:1 u 177. večitom derbiju i devetom kolu Superlige Srbije, a uprava kluba je nagradila igrače premijama u ukupnom iznosu od 200.000 evra. "Nakon meča naši fudbaleri su pokazali da imaju veliko i humano srce i saopštili da će celokupni iznos donirati u humanitarne svrhe. Pripremili su naši fudbaleri radost zvezdašima, ali ih i učinili ponosnim još jednim potezom. Upravo zato će premije u