JESEN počinje danas: A da li znate u koje vreme tačno?

InfoKG pre 27 minuta  |  InfoKG
JESEN počinje danas: A da li znate u koje vreme tačno?

Leto ispraćamo danas, 22. septembra, kada nam stiže jesen i to u 20,19 časova, prema saopštenju Astronomskog društva "Ruđer Bošković".

U isto vreme na južnoj Zemljinoj polulopti počinje proleće. Iako govorimo o danu jesenje ravnodnevnice, obdanica i noć ipak nisu jednake dužine, jer Zemljina atmosfera prividno uzdiže Sunce iznad horizonta. Jesenja ravnodnevnica je astronomski trenutak u godini kada Sunce u svom prividnom kretanju pređe nebeski ekvator i kada dan i noć traju približno jednako – po 12 sati.
Otvori na infokg.rs

Povezane vesti »

Sunčan i vreo utorak u Srbiji: Uveče stiže naoblačenje

Sunčan i vreo utorak u Srbiji: Uveče stiže naoblačenje

Danas pre 3 minuta
Sunčano i toplo za ovo doba godine

Sunčano i toplo za ovo doba godine

RTV Novi Pazar pre 32 minuta
Olujni vetar udara skoro 100 km na sat! Na snazi i RHMZ alarm za pojavu neuobičajenu za ovo doba godine

Olujni vetar udara skoro 100 km na sat! Na snazi i RHMZ alarm za pojavu neuobičajenu za ovo doba godine

Blic pre 43 minuta
Šibaće Košava u ovim delovima zemlje! Rhmz popalio meteo-alarme, jedna pojava neobična za ovo doba godine

Šibaće Košava u ovim delovima zemlje! Rhmz popalio meteo-alarme, jedna pojava neobična za ovo doba godine

Alo pre 18 minuta
Kalendarska jesen počinje danas, temperature i dalje letnje

Kalendarska jesen počinje danas, temperature i dalje letnje

Jugmedia pre 1 sat
Zašto na jesenju ravnodnevicu noć i dan zapravo ne traju isto?

Zašto na jesenju ravnodnevicu noć i dan zapravo ne traju isto?

N1 Info pre 2 sata
Zašto dan i noć zapravo ne traju jednako na jesenju ravnodnevicu

Zašto dan i noć zapravo ne traju jednako na jesenju ravnodnevicu

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Beograd, najnovije vesti »

Sunčan i vreo utorak u Srbiji: Uveče stiže naoblačenje

Sunčan i vreo utorak u Srbiji: Uveče stiže naoblačenje

Danas pre 3 minuta
Sunčano i toplo za ovo doba godine

Sunčano i toplo za ovo doba godine

RTV Novi Pazar pre 32 minuta
Šta ako u automobil sipate pogrešno gorivo: Vozači ovu grešku često kasno primete, popravka je nekada nemoguća, evo šta nikako…

Šta ako u automobil sipate pogrešno gorivo: Vozači ovu grešku često kasno primete, popravka je nekada nemoguća, evo šta nikako da ne radite

Blic pre 33 minuta
Olujni vetar udara skoro 100 km na sat! Na snazi i RHMZ alarm za pojavu neuobičajenu za ovo doba godine

Olujni vetar udara skoro 100 km na sat! Na snazi i RHMZ alarm za pojavu neuobičajenu za ovo doba godine

Blic pre 43 minuta
Delovi Novog Sada i Futoga u utorak bez struje

Delovi Novog Sada i Futoga u utorak bez struje

Radio 021 pre 1 sat