JESEN počinje danas: A da li znate u koje vreme tačno?

Leto ispraćamo danas, 22. septembra, kada nam stiže jesen i to u 20,19 časova, prema saopštenju Astronomskog društva "Ruđer Bošković".

U isto vreme na južnoj Zemljinoj polulopti počinje proleće. Iako govorimo o danu jesenje ravnodnevnice, obdanica i noć ipak nisu jednake dužine, jer Zemljina atmosfera prividno uzdiže Sunce iznad horizonta. Jesenja ravnodnevnica je astronomski trenutak u godini kada Sunce u svom prividnom kretanju pređe nebeski ekvator i kada dan i noć traju približno jednako – po 12 sati.