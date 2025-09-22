Poznato stanje dečaka (3), koji je povređen kod Bogatića: Bahati vozac pregazio majku, dete u teškom stanju

Mondo pre 1 sat  |  Mila Matović
Poznato stanje dečaka (3), koji je povređen kod Bogatića: Bahati vozac pregazio majku, dete u teškom stanju

Dečak od tri godine, koji je juče povređen u saobraćajnoj nesreći u Bogatiću, u kojoj je poginula njegova majka, prebačen je iz Opšte Bolnice u Šapcu u Institut za majku i dete "Dr Vukan Čupić" u Beogradu, saznaje "Blic".

Kako se saznaje, dečak nije u životnoj opasnosti, ali ima teške telesne povrede. On je u Urgentni centar Opšte bolnice u Šapcu dovezen oko 20.30 časova. Kako navodi izvor, kada je smešten u sanitet on je bio bez svesti, ali se u međuvremenu osvestio. Mališan ima povrede grudnog koša i ogrebotine po glavi, ali nije životno ugrožen. U saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u Ulici dr Mladena Miloševića u centru Bogatića poginula je M.J. (38), majka dečaka, kada
Ključne reči

ŠabacInstitut za majku i deteBogatić

