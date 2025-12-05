Užas na stanici Zemun: Muškarac poginuo kada je na njega naleteo voz

Mondo pre 45 minuta  |  Uroš Matejić
Užas na stanici Zemun: Muškarac poginuo kada je na njega naleteo voz

Na železničkoj stanici Zemun poginuo je muškarac kada je na ega naleteo voz, navodi Hitna pomoć.

Kako je rečeno u Hitnoj pomoći muškarac star oko 50 godina poginuo je u četvrtak oko 20 sati kada ga je na železničkoj stanici Zemun udario voz. Tokom noći u Beogradu je bilo 120 intervencija službe Hitne pomoći, od čega 17 na javnom mestu. Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija! BONUS VIDEO: ( RTS/Mondo)
