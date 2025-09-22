Počinje eutanazija 12.000 svinja u Slavoniji - nadzor vrše policija i vojska

Hrvatska veterinarska komora saopštila je da sa zabrinutošću prati najnovije slučajeve širenja afričke svinjske kuge, da u potpunosti podržava sve do sada donete mere Kriznog štaba i posebno ističe važnost hitne i odlučne reakcije nadležnih institucija.

Danas i narednih dana na velikim farmama u Slavoniji biće eutanazirano gotovo 12.000 zaraženih svinja, a u ceo proces sprovođenja mera biće uključena policija i vojska. Iz Komore su naveli da sa velikom zabrinutošću prate najnovije širenje afričke svinjske kuge na područjima farmi Belje Sokolovac i Nemetin, gde će biti eutanazirano oko 11.600 svinja. Naveli su da podržavaju uvođenje policijskog nadzora 0-24 h na velikim farmama, kontrolu prometnih pravaca, pojačane