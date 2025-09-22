Sekretarka Medicinskog fakulteta koja je pisala ministarstvu o nezakonitoj smeni dekanke - dobila upozorenje pred otkaz

Nakon što je sekretarka Medicinskog fakulteta UB Marija Radovanović poslala 8. septembra Ministarstvu prosvete prijavu o nezakonitosti rada sednice Saveta tog fakulteta sa tonskim zapisom, na kojoj je smenjena bivša dekanka prof. dr Tatjana Simić i izabrana nova Nataša Milić, stiglo joj je upozorenje pred otkaz.

Nova.rs je pisala ranije da je njoj odmah nakon što se obratila ministarstvu blokiran mejl. Sada je dobila i upozorenje o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu. Kako se navodi u dokumentu u koji smo imali uvid, Dekanski kolegijum Medicinskog fakulteta UB na sednici održanoj 8. septembra utvrdio je da je izvršila, kako navode, tešku povredu radne obaveze, odnosno povredu radne discipline. Kako stoji u upozorenju, internom istragom utvrđeno je da je, kako kažu,
