Vladan Pavlović: Izlazak Gasproma je kozmetička promena bez uticaja na vlasničku strukturu u NIS

N1 Info pre 31 minuta  |  RTS
Vladan Pavlović: Izlazak Gasproma je kozmetička promena bez uticaja na vlasničku strukturu u NIS

Finansijski analitičar Vladan Pavlović navodi za RTS da je prenos akcija "Gasproma" na kćerku-firmu "Intelidžens" iz Sankt Peterburga samo kozmetička promena koja ne menja stvarnu vlasničku strukturu u Naftnoj industriji Srbije (NIS) i ocenjuje da bi američke sankcije mogle biti odložene još jednom.

U NIS-u sada najveći udeo ima "Gaspromnjeft" sa 44,85 odsto, drugi akcionar je država Srbija sa 29,87, a treći je "Intelidžens" sa udelom 11,3 odsto. Ostalo su mali akcionari. "Prenos akcija " Gasproma" na kćerku-firmu samo je kozmetička promena koja neće promeniti suštinu vlasničke strukture u NIS-u", kaže za RTS finansijski analitičar Vladan Pavlović. "Ruski 'Gasprom' formalno više nije vlasnik dela akcija NIS-a, ali suštinska kontrola nad udelom od 11,3 odsto i
