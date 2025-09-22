Ispunjavamo obećanja o povećanju plata i penzija

Politika pre 1 sat
Ispunjavamo obećanja o povećanju plata i penzija

Ministar istakao da je ideja blokada širom Srbije da se uništi domaća ekonomija

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će od 1. oktobra biti vanredno povećanje plata u prosveti i zdravstvu dok će od 1. januara uslediti redovno povećanje od 11 odsto za zaposlene u prosveti, a osam odsto za sve zaposlene u javnom sektoru. - To je nešto što smo dogovorili i obećali još u martu ove godine. To obećanje koje smo dali to ispunjavamo. Od 1. oktobra idemo sa vanrednim povećanjem zarada u prosveti i u zdravstvu. To
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

NBS: Priliv doznaka u Srbiju za šest meseci 2,34 milijardi evra

NBS: Priliv doznaka u Srbiju za šest meseci 2,34 milijardi evra

RTV pre 8 minuta
Mali: Prosečna plata u Srbiji bi mogla da dostigne 1.022 evra

Mali: Prosečna plata u Srbiji bi mogla da dostigne 1.022 evra

RTK pre 1 sat
Mali: U oktobru vanredno povećanje plata u prosveti i zdravstvu

Mali: U oktobru vanredno povećanje plata u prosveti i zdravstvu

Euronews pre 1 sat
Mali: Vanredno povećanje plata u prosveti i zdravstvu od 1. oktobra

Mali: Vanredno povećanje plata u prosveti i zdravstvu od 1. oktobra

Moj Novi Sad pre 1 sat
Mali: U oktobru vanredno povećanje plata u prosveti i zdravstvu

Mali: U oktobru vanredno povećanje plata u prosveti i zdravstvu

NIN pre 1 sat
Povećanje PENZIJA u Srbiji: Poznato je od kada i za koliko

Povećanje PENZIJA u Srbiji: Poznato je od kada i za koliko

Telegraf pre 2 sata
Mali: Od 1. oktobra veće plate u prosveti i zdravstvu, od decembra veće penzije

Mali: Od 1. oktobra veće plate u prosveti i zdravstvu, od decembra veće penzije

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetazdravstvoSiniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

Brkić: Nove transakcije akcijama NIS su podvala, cilj je da se SAD umilostive

Brkić: Nove transakcije akcijama NIS su podvala, cilj je da se SAD umilostive

N1 Info pre 8 minuta
NBS: Priliv doznaka u Srbiju za šest meseci 2,34 milijardi evra

NBS: Priliv doznaka u Srbiju za šest meseci 2,34 milijardi evra

RTV pre 8 minuta
Mali: 121 zemlja potvrdila učešće na „EXPO 2027“, nadoknadiće se kašnjenje u izgradnji Nacionalnog stadiona

Mali: 121 zemlja potvrdila učešće na „EXPO 2027“, nadoknadiće se kašnjenje u izgradnji Nacionalnog stadiona

Nedeljnik pre 3 minuta
Prva Via normale Piknik zona otvorena na Fruškoj gori – nova oaza za porodice i ljubitelje prirode

Prva Via normale Piknik zona otvorena na Fruškoj gori – nova oaza za porodice i ljubitelje prirode

Nedeljnik pre 3 minuta
Smederevo: Dve osobe uhapšene zbog utaje poreza

Smederevo: Dve osobe uhapšene zbog utaje poreza

Pressek pre 8 minuta