Handel: Navijači, dođite u što većem broju na meč sa Seltikom

Sportski žurnal pre 1 sat
Zvezda će u sredu od 21 čas igrati na stadionu "Rajko Mitić"

Tomas Handel pozvao je navijače da u što većem broju dođu na stadion na utakmici sa Seltikom u Ligi Evrope. - Navijači, u sredu ćete biti deo našeg uspeha. Molimo vas, dođite u što većem broju da nas podržite. Vidimo se u sredu - izjavio je Handel, objavljeno je na zvaničnom nalogu Zvezde na Instagramu. Fudbaleri Zvezde će u sredu od 21 čas na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu dočekati ekipu Seltika u prvom kolu Lige Evrope.
Zvezdin novajlija se obratio delijama: Poruka je više nego jasna!

Neočekivana odluka Seltika u Beogradu: Ovo gosti baš retko rade

Hendel pozvao navijače na Seltik VIDEO

Zvezda poziva navijače na premijeru u Ligi Evrope: Prvotimac im poslao jasnu poruku pred meč sa Seltikom

Handel pozvao navijače Zvezde! Dođite u što većem broju na meč sa Seltikom

Rumun sudi Zvezdi i Seltiku; Handel pozvao navijače

Uefa donela odluku: ‘Komšija’ deli pravdu Zvezdi protiv Seltika!

