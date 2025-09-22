Neočekivana odluka Seltika u Beogradu: Ovo gosti baš retko rade

Seltik je povukao neobičan potez i pre početka Lige Evrope, a vezano za gostovanje u Beogradu.

Seltik gostuje Crvenoj zvezdi u sredu od 21.00 na stadionu „Rajko Mitić“, ali je odlučio da ne trenira u Beogradu. To je poprilično neobičan potez kada se zna da svi gosti obično vole da odrade trening na terenu na kom će igrati meč. Seltik je odlučio da nešto kasnije stigne u Beograd i procenio je da su medijske dovoljne za utorak, te da je fudbalerima potreban odmor nakon obaveza u Liga kupu.