Hendel pozvao navijače na Seltik VIDEO

B92 pre 2 sata
Fudbaler Crvene zvezde Tomaš Hendel pozvao je navijače da u što većem broju dođu na stadion na utakmici sa Seltikom u Ligi Evrope.

Najnovija akvizicija crveno-belih je u kratkoj video poruci uputio poziv "delijama". "Navijači, u sredu ćete biti deo našeg uspeha. Molimo vas, dođete u što većem broju da nas podržite. Vidimo se u sredu", izjavio je Hendel, objavljeno je na zvaničnom nalogu Zvezde na Instagramu. Fudbaleri Zvezde će u sredu od 21 čas na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu dočekati ekipu Seltika u prvom kolu Lige Evrope.
