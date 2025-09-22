Zvezdin novajlija se obratio delijama: Poruka je više nego jasna!

Hot sport pre 3 sata
Zvezdin novajlija se obratio delijama: Poruka je više nego jasna!

Treba im podrška navijača! Utakmica prvog kola Lige Evrope između Crvene zvezde i Seltika, igra se u sredu, 24. septembra 2025. godine, od 21 čas na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.

Dva dana pred meč sa Seltikom, Tomaš Hendel je poslao jasnu poruku navijačima: „Navijači, u sredu ćete biti deo našeg uspeha. Molimo vas, dođete u što većem broju da nas podržite. Vidimo se u sredu.“ – poručio je Hendel za društvene mreže Crvene zvezde. Početak evropske jeseni: Crvena zvezda – Seltik, 24. septembar u 21:00. ⚪️ #fkcz pic.twitter.com/smk8ltCOWT — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) September 21, 2025 Rumunski arbitar Radu Petrseku imenovan je za
Crvena Zvezda, Delije, Twitter, Liga Evrope

