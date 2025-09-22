Danas počinje jesen

Sputnik pre 10 minuta
Danas počinje jesen

U 20 časova i 19 minuta na severnoj hemisferi počinje jesen, a u isto vreme na južnoj Zemljinoj polulopti počinje proleće, saopštilo je Astronomsko društvo „Ruđer Bošković“.

Prvog dana jeseni sunce u Beogradu izlazi u šest časova i 25 minuta, a zalazi u 18 časova i 35 minuta. To znači da će obdanica trajati 12 časova i 10 minuta, a noć 11 časova i 50 minuta. Na dan jesenje ravnodnevice obdanica i noć nisu iste dužine, jer Zemljina atmosfera prividno uzdiže sunce iznad horizonta, navodi se u saopštenju. Pogledajte i:
