Kremlj o izraelsko-palestinskom sukobu: Rešenje moguće jedino po modelu dve države

Sputnik pre 1 sat
Kremlj o izraelsko-palestinskom sukobu: Rešenje moguće jedino po modelu dve države

Rusija se zalaže za rešenje izraelsko-palestinskog sukoba po modelu dve države, jer je to jedini mogući put, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

Prema njegovim rečima, ovaj sukob danas nalazi se u svojoj najoštrijoj i najtragičnijoj fazi. U nedelju je britanski premijer Kir Starmer objavio da London priznaje Državu Palestinu. Slične izjave dale su i vlasti Australije, Kanade i Portugalije. Izjave niza zapadnih zemalja o nameri da priznaju Državu Palestinu naišle su na neprihvatanje i osudu od strane Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. Ranije je agencija Frans-Pres, pozivajući se na neimenovanog
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Kremlj o izraelsko-palestinskom sukobu

Kremlj o izraelsko-palestinskom sukobu

Vesti online pre 5 minuta
Dve države ili nikakav mir: Kremlj jasan u poruci o Bliskom istoku

Dve države ili nikakav mir: Kremlj jasan u poruci o Bliskom istoku

Večernje novosti pre 15 minuta
Portugal zvanično priznao nezavisnost Palestine

Portugal zvanično priznao nezavisnost Palestine

Nova pre 45 minuta
I Portugal priznao Palestinu

I Portugal priznao Palestinu

Danas pre 2 sata
Nemačka potvrdila podršku rešenju o dve države između Izraela i Palestina

Nemačka potvrdila podršku rešenju o dve države između Izraela i Palestina

RTV pre 3 sata
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Novi izraelski napadi na Gazu: Poginulo najmanje 11 Palestinaca, među njima i raseljeni civili

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Novi izraelski napadi na Gazu: Poginulo najmanje 11 Palestinaca, među njima i raseljeni civili

Euronews pre 4 sati
Nemačka potvrdila: Pruža podršku rešenju o dve države između Izraela i Palestina

Nemačka potvrdila: Pruža podršku rešenju o dve države između Izraela i Palestina

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelPalestinaKanadaPortugalLondonRusijaAustralijaratsvet

Svet, najnovije vesti »

Anketa u Nemačkoj: AfD izjednačena sa CDU po pitanju podrške

Anketa u Nemačkoj: AfD izjednačena sa CDU po pitanju podrške

RTV pre 35 minuta
Počela vojna obuka civila u Venecueli usled tenzija sa SAD: „Borićemo se za ono što je naše“

Počela vojna obuka civila u Venecueli usled tenzija sa SAD: „Borićemo se za ono što je naše“

Danas pre 35 minuta
Desetine hiljada na komemoraciji Čarliju Kirku: 'On je heroj Amerike'

Desetine hiljada na komemoraciji Čarliju Kirku: 'On je heroj Amerike'

BBC News pre 20 minuta
Ko je sve priznao Palestinu kao državu i ko će je još priznati

Ko je sve priznao Palestinu kao državu i ko će je još priznati

BBC News pre 10 minuta
Masovni protest protiv Orbana: Troši novac od naroda na kampanje koje podstiču mržnju

Masovni protest protiv Orbana: Troši novac od naroda na kampanje koje podstiču mržnju

Nova pre 5 minuta