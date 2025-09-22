Jesen stiže u ponedeljak uveče

Vranje - Iz Astronomskog društva Ruđer Bošković saopšteno je da jesen u Srbiju stiže u ponedeljak uveče, u 20.19 časova.

Kako je navedeno, u isto vreme za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počeće proleće. Na dan početka jeseni, Sunce je u Beogradu izašlo je u 6.25 časova, a zaći će u 18.35 sati, što znači da će obdanica trajati 12 časova i 10 minuta, a noć 11 sati i 50 minuta. Na dan jesenje ravnodnevice obdanica i noć nisu jednake dužine, jer Zemljina atmosfera prividno uzdiže Sunce iznad horizonta, piše u saopštenju astronomskog društva.