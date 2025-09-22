Jesen stiže u ponedeljak uveče

Vranje news pre 2 sata  |  Vranjenews
Jesen stiže u ponedeljak uveče

Vranje - Iz Astronomskog društva Ruđer Bošković saopšteno je da jesen u Srbiju stiže u ponedeljak uveče, u 20.19 časova.

Kako je navedeno, u isto vreme za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počeće proleće. Na dan početka jeseni, Sunce je u Beogradu izašlo je u 6.25 časova, a zaći će u 18.35 sati, što znači da će obdanica trajati 12 časova i 10 minuta, a noć 11 sati i 50 minuta. Na dan jesenje ravnodnevice obdanica i noć nisu jednake dužine, jer Zemljina atmosfera prividno uzdiže Sunce iznad horizonta, piše u saopštenju astronomskog društva.
Otvori na vranjenews.rs

Povezane vesti »

Još sutra u Novom Sadu veoma toplo i sunčano, a onda slede zahlađenje i kiša

Još sutra u Novom Sadu veoma toplo i sunčano, a onda slede zahlađenje i kiša

Radio 021 pre 3 sata
Šibaće Košava u ovim delovima zemlje! Rhmz popalio meteoalarme, jedna pojava neobična za ovo doba godine

Šibaće Košava u ovim delovima zemlje! Rhmz popalio meteoalarme, jedna pojava neobična za ovo doba godine

Alo pre 3 sata
Danas je jesenja ravnodnevica, ali evo kog datuma će u Srbiji dan i noć trajati isto

Danas je jesenja ravnodnevica, ali evo kog datuma će u Srbiji dan i noć trajati isto

Blic pre 3 sata
Sunčan i vreo utorak u Srbiji: Uveče stiže naoblačenje

Sunčan i vreo utorak u Srbiji: Uveče stiže naoblačenje

Danas pre 4 sati
Jesen je, ali i dalje letnje temperature: Sutra sunčano i veoma toplo i do 33 stepena, evo kad će kiša

Jesen je, ali i dalje letnje temperature: Sutra sunčano i veoma toplo i do 33 stepena, evo kad će kiša

Telegraf pre 4 sati
Sunčano i toplo za ovo doba godine

Sunčano i toplo za ovo doba godine

RTV Novi Pazar pre 5 sati
Olujni vetar udara skoro 100 km na sat! Na snazi i RHMZ alarm za pojavu neuobičajenu za ovo doba godine

Olujni vetar udara skoro 100 km na sat! Na snazi i RHMZ alarm za pojavu neuobičajenu za ovo doba godine

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vranje

Beograd, najnovije vesti »

„Beograd put“ od sutra počinje da popravlja ulice uništene zbog vojne parade

„Beograd put“ od sutra počinje da popravlja ulice uništene zbog vojne parade

Danas pre 3 minuta
(Foto, video): Radovi na saniranju oštećenog asfalta tokom vojne parade počinju sutra

(Foto, video): Radovi na saniranju oštećenog asfalta tokom vojne parade počinju sutra

Blic pre 8 minuta
Šta ako u automobil sipate pogrešno gorivo: Vozači ovu grešku često kasno primete, popravka je nekada nemoguća, evo šta nikako…

Šta ako u automobil sipate pogrešno gorivo: Vozači ovu grešku često kasno primete, popravka je nekada nemoguća, evo šta nikako da ne radite

Blic pre 8 minuta
(Video) Počelo uklanjanje "fristajlera": Kranovi na licu mesta posle dve godine, evo koji je rok za završetak radova

(Video) Počelo uklanjanje "fristajlera": Kranovi na licu mesta posle dve godine, evo koji je rok za završetak radova

Blic pre 23 minuta
Uklanja se potonuli splav Fristajler: Evo kada se očekuje završetak radova na Savi

Uklanja se potonuli splav Fristajler: Evo kada se očekuje završetak radova na Savi

Mondo pre 37 minuta