Prvi dan jeseni: Kakvo nas vreme očekuje?

SRBIJA – Jesen na severnoj Zemljinoj polulopti će početi danas u 20.19 časova, saopštilo je astronomsko društvo „Ruđer Bošković“.

U isto vreme za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počinje proleće. Na dan početka jeseni, Sunce u Beogradu izlazi tačno u 6.25 sati, a zalazi u 18.35 časova, što znači da će obdanica trajati 12 sati i 10 minuta, a noć 20 minuta kraće. „Na dan jesenje ravnodnevice obdanica i noć nisu jednake dužine, jer Zemljina atmosfera prividno uzdiže Sunce iznad horizonta“, navodi se u obaveštenju „Ruđera Boškovića“. U Srbiji jutro biti prohladno, a u toku dana sunčano i