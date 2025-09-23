Gensek OEBS-a jasan: Hitno osigurati prava Srba na KiM i zaustaviti njihov progon!

Šef srpske diplomatije istakao je neophodnost očuvanja sveobuhvatnog statusno neutralnog pristupa OEBS-a u pogledu Kosova i Metohije, izrazivši ozbiljnu zabrinutost trenutnom situacijom na KiM, usled sistematskog i kontinuiranog kršenja prava Srba

Ministar spoljnih poslova Republike SrbijeMarko Đurić, na marginama 80. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, sastao se sa generalnim sekretarom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Feridunom Sinirliogluom. Đurić je kazao da Srbija smatra OEBS najznačajnijom bezbednosnom platformom za suštinski i konstruktivan dijalog, prenevši našu spremnost da u aktuelnoj geopolitičkoj situaciji doprinesemo njegovoj revitalizaciji, uz puno