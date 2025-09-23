"Rusija želi da produži rat" Zelenski besan: Moskva se plaši

Alo pre 9 minuta
"Rusija želi da produži rat" Zelenski besan: Moskva se plaši

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Rusija kao članica Saveta bezbednosti Ujedinjnih nacija nekažnjeno čini sve da produži trajanje najvećeg rata u Evropi nakon Drugog svetskog rata.

''Koristeći svoje pravo veta, (Rusija) kupuje uticaj i ''na čekanju'' drži mir'', rekao je on tokom obraćanja na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, prenosi Rojters. On je istakao da u SB UN i Kina ima predstavnika, i opisao Kinu kao ''moćnu naciju na koju se Rusija u potpunosti oslanja''. ''Bez Kine, Putinova Rusija je ništavna'', rekao je Zelenski i ocenio da je Kina prečesto tiha i distancirana, umesto da bude aktivnija kad je reč o miru.
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Danas počinje Generalna skupština UN: U Njujorku raspoređene specijalne snage, dronovi uključeni u mere bezbednosti

Danas počinje Generalna skupština UN: U Njujorku raspoređene specijalne snage, dronovi uključeni u mere bezbednosti

Blic pre 14 minuta
Sijarto odgovorio Trampu: Ne možemo da promenimo geografiju

Sijarto odgovorio Trampu: Ne možemo da promenimo geografiju

Sputnik pre 14 minuta
Haos u Njujorku pred početak generalne skupštine UN! Tajna služba "deaktivirala neposrednu pretnju" pre Trampovog govora

Haos u Njujorku pred početak generalne skupštine UN! Tajna služba "deaktivirala neposrednu pretnju" pre Trampovog govora

Blic pre 14 minuta
Tramp stavlja na muke mađarskog premijera: Zatražiću od Orbana da prestane da kupuje rusku naftu

Tramp stavlja na muke mađarskog premijera: Zatražiću od Orbana da prestane da kupuje rusku naftu

Kurir pre 4 minuta
Stefanović Vučiću i Đuriću u Njujorku: Hoćete im reći da kradete izbore od 2012?

Stefanović Vučiću i Đuriću u Njujorku: Hoćete im reći da kradete izbore od 2012?

N1 Info pre 24 minuta
Putinov gest dobre volje – šansa da se izbegne nuklearni rat

Putinov gest dobre volje – šansa da se izbegne nuklearni rat

Sputnik pre 54 minuta
Fon der Lajen sa Trampom razgovarala o ruskom kršenju vazdušnog prostora

Fon der Lajen sa Trampom razgovarala o ruskom kršenju vazdušnog prostora

N1 Info pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UNSavet bezbednostiMoskvaNjujorkRojtersKinaRusijaSB UNVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Ulozi za Rusiju u ovoj državi su veliki: Hoće li se Orbanu i Ficu za stolom EU uskoro priključiti još jedan desničar?

Ulozi za Rusiju u ovoj državi su veliki: Hoće li se Orbanu i Ficu za stolom EU uskoro priključiti još jedan desničar?

Danas pre 9 minuta
Profesor Univerziteta u Gracu: Vučić više nema blanko podršku EU

Profesor Univerziteta u Gracu: Vučić više nema blanko podršku EU

Danas pre 9 minuta
"Nato treba da obori ruske avione": Tramp se sastao sa Zelenskim, oglasio se ukrajinski lider: "Bilo je dobro" (video)

"Nato treba da obori ruske avione": Tramp se sastao sa Zelenskim, oglasio se ukrajinski lider: "Bilo je dobro" (video)

Blic pre 14 minuta
Ubistvo u Hrvatskoj: Napadač presreo žrtvu i upucao: U toku opsežna potraga za ubicom

Ubistvo u Hrvatskoj: Napadač presreo žrtvu i upucao: U toku opsežna potraga za ubicom

Blic pre 14 minuta
Ubijen hrvatski političar: Lokalni mediji otkrivaju detalje ubistva u Hrvatskoj: U njega ispaljeno više hitaca (foto)

Ubijen hrvatski političar: Lokalni mediji otkrivaju detalje ubistva u Hrvatskoj: U njega ispaljeno više hitaca (foto)

Blic pre 14 minuta