"Rusija želi da produži rat" Zelenski besan: Moskva se plaši

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Rusija kao članica Saveta bezbednosti Ujedinjnih nacija nekažnjeno čini sve da produži trajanje najvećeg rata u Evropi nakon Drugog svetskog rata.

''Koristeći svoje pravo veta, (Rusija) kupuje uticaj i ''na čekanju'' drži mir'', rekao je on tokom obraćanja na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, prenosi Rojters. On je istakao da u SB UN i Kina ima predstavnika, i opisao Kinu kao ''moćnu naciju na koju se Rusija u potpunosti oslanja''. ''Bez Kine, Putinova Rusija je ništavna'', rekao je Zelenski i ocenio da je Kina prečesto tiha i distancirana, umesto da bude aktivnija kad je reč o miru.