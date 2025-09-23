Stiže nam hladni udar! Septembar završava smrzavanjem, a onda sledi vremenski obrt koji niko ne očekuje!

Alo pre 4 sati
Stiže nam hladni udar! Septembar završava smrzavanjem, a onda sledi vremenski obrt koji niko ne očekuje!

Sutra pre podne, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekuje se pretežno sunčano vreme, na severozapadu uz malu i umerenu oblačnost

Posle podne u svim predelima uslediće postepeno naoblačenje sa zapada, a uveče i tokom noći kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se ponegde na zapadu, a uglavnom na severu Srbije. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, na severu Vojvodine severoistočni. Printscreen/ RHMZ Najniža temperatura biće od 8 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 25 na zapadu do 32 stepena na jugoistoku zemlje. U Beogradu će sutra pre podne biti pretežno sunčano, posle
