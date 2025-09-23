Nedeljko Todorović prognozira sneg u oktobru! Početak jeseni sa zahlađenjem, obilnih padavina neće biti, da li će biti Miholjskog leta?

Dnevnik pre 3 sata
Nedeljko Todorović prognozira sneg u oktobru! Početak jeseni sa zahlađenjem, obilnih padavina neće biti, da li će biti…

Meteorolog Nedeljko Todorović otkrio je kakve nas temperature očekuju u oktobru i ostatku jeseni, ai i prvom zahlađenju koje dolazi u narednim danima.

U lepoti jeseni uživaćemo sve do 21. decembra, kada nam stiže zima. O tome kakvo nas vreme očekuje narednih dana u emisiji " Puls Srbije" govorio je meteorolog Nedeljko Todorović. - U toku je septembar sa letnjim temperaturama, odnosno pozno leto. Sa narednim zahlađenjem ući ćemo u pravu jesen. Temperatura će od srede početi da pada iz dana u dan za po 3 do 4 stepena. U sredu bi takođe oslabio ovaj jugoistočni vetar. Najhladniji dani biće od petka do ponedeljka -
