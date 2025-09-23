Zašto i dalje obožavamo Majkl Džeksona? Najveći omaž Kralju popa stiže u Sava Centar – obezbedite karte na vreme!
Spektakl osmišljen kao najautentičniji omaž Jacksonovom nasleđu vodi publiku na putovanje kroz najveće hitove
Fenomen Majkl Džeksona prevazilazi vreme. Iako je prošlo više od decenije od njegove smrti, „Kralj popa“ i dalje inspiriše nove generacije. Njegove pesme i plesovi nisu samo hitovi, oni su rituali zajedničkog pamćenja, radosti i pokreta. Zato i danas deca od četiri ili pet godina oblače kostime i pevaju njegove pesme, dok njihove bake i deke i dalje pamte prve korake uz „Thriller“. Upravo tu večnu energiju i zabavu donosi nagrađivana londonska produkcija Michael® –