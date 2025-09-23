Zašto i dalje obožavamo Majkl Džeksona? Najveći omaž Kralju popa stiže u Sava Centar

BizLife pre 1 sat  |  BIZLife
Zašto i dalje obožavamo Majkl Džeksona? Najveći omaž Kralju popa stiže u Sava Centar
Fenomen Majkla Džeksona prevazilazi vreme. Iako je prošlo više od decenije od njegove smrti, „Kralj popa“ i dalje inspiriše nove generacije. Njegove pesme i plesovi nisu samo hitovi, oni su rituali zajedničkog pamćenja, radosti i pokreta. Zato i danas deca od četiri ili pet godina oblače kostime i pevaju njegove pesme, dok njihove bake i deke i dalje pamte prve korake uz „Thriller“. Upravo tu večnu energiju i zabavu donosi nagrađivana londonska produkcija Michael®
Otvori na bizlife.rs

Povezane vesti »

Zašto i dalje obožavamo Majkla Džeksona?

Zašto i dalje obožavamo Majkla Džeksona?

N1 Info pre 17 minuta
Zašto i dalje obožavamo Majkl Džeksona? Najveći omaž Kralju popa stiže u Sava Centar – obezbedite karte na vreme

Zašto i dalje obožavamo Majkl Džeksona? Najveći omaž Kralju popa stiže u Sava Centar – obezbedite karte na vreme

Euronews pre 1 sat
Zašto i dalje obožavamo Majkl Džeksona? Najveći omaž Kralju popa stiže u Sava Centar

Zašto i dalje obožavamo Majkl Džeksona? Najveći omaž Kralju popa stiže u Sava Centar

Telegraf pre 1 sat
Zašto i dalje obožavamo Majkl Džeksona? Najveći omaž Kralju popa stiže u Sava Centar – obezbedite karte na vreme!

Zašto i dalje obožavamo Majkl Džeksona? Najveći omaž Kralju popa stiže u Sava Centar – obezbedite karte na vreme!

Nova pre 2 sata
Zašto i dalje obožavamo Majkl Džeksona? Najveći omaž Kralju popa stiže u Sava Centar – obezbedite karte na vreme!

Zašto i dalje obožavamo Majkl Džeksona? Najveći omaž Kralju popa stiže u Sava Centar – obezbedite karte na vreme!

Alo pre 2 sata
Zašto i dalje obožavamo Majkla Džeksona: Najveći omaž Kralju popa stiže u Sava Centar

Zašto i dalje obožavamo Majkla Džeksona: Najveći omaž Kralju popa stiže u Sava Centar

Forbes pre 2 sata
Zašto i dalje obožavamo Majkl Džeksona?

Zašto i dalje obožavamo Majkl Džeksona?

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Majkl DžeksonSava centar

Zabava, najnovije vesti »

Heineken kampanja u Srbiji: Kad ide tura, ne ide gas Ova slatkica uopšte ne postoji Xiaomi povećao prihode Procter & Gamble i…

Heineken kampanja u Srbiji: Kad ide tura, ne ide gas Ova slatkica uopšte ne postoji Xiaomi povećao prihode Procter & Gamble i Lidl pokrenuli kampanju za ravnopravnu podelu kućnih poslova – Dom je kada sve delimo Woke je mrtav – Sidney Sweeney u

Domino magazin pre 2 minuta
Kriza čitanja – AI bi mogao da pomogne Velika avantura koja ne prestaje da traje vekovima: „Guliverova putovanja“ u prodaji…

Kriza čitanja – AI bi mogao da pomogne Velika avantura koja ne prestaje da traje vekovima: „Guliverova putovanja“ u prodaji Zanimljivo putovanje kroz vekove mudrosti: „Beleške o umeću življenja“ u prodaji Posle 20 godina novi roman Borisa Dežulovića –

Domino magazin pre 22 minuta
Zašto i dalje obožavamo Majkla Džeksona?

Zašto i dalje obožavamo Majkla Džeksona?

N1 Info pre 17 minuta
TIGA na otvaranju novog beogradskog kluba Kran 26. septembra

TIGA na otvaranju novog beogradskog kluba Kran 26. septembra

Buro pre 27 minuta
KAD IDE TURA, NE IDE GAS: Poruke HEINEKEN kampanje, kroz prizmu autentičnog ZERO HERO koncepta, došle do više od četiri…

KAD IDE TURA, NE IDE GAS: Poruke HEINEKEN kampanje, kroz prizmu autentičnog ZERO HERO koncepta, došle do više od četiri miliona ljudi

Nedeljnik pre 12 minuta