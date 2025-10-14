Umro pevač iz grupe "DNK": Nakon skoro sedam meseci lečenja Vladimir Blažev Pančo preminuo

Vladimir Blažev Pančo iz grupe "DNK" je umro.

Nakon skoro sedam meseci lečenja Vladimir Blažev Pančo preminuo je jutros u bolnici, prenose mediji. Pančo je nastadao u diskoteci "Puls" u Kočanima gde je pogunulo 62 ljudi, a preko 200 povređeno. Kolege, prijatelji i rođaci se opraštaju od Panča na društvenim mrežama Vladimir Blažev-Pančo iz DNK grupe, je bio jedan od glavnih vokala ove grupe. Vladimir Blažev Pančo bio je DNK-a, ali i prepoznatljivo lice makedonske urbane scene. Rođen i odrastao u Skoplju, Pančo