Umro pevač iz grupe "DNK": Nakon skoro sedam meseci lečenja Vladimir Blažev Pančo preminuo

Blic pre 1 sat
Umro pevač iz grupe "DNK": Nakon skoro sedam meseci lečenja Vladimir Blažev Pančo preminuo

Vladimir Blažev Pančo iz grupe "DNK" je umro.

Nakon skoro sedam meseci lečenja Vladimir Blažev Pančo preminuo je jutros u bolnici, prenose mediji. Pančo je nastadao u diskoteci "Puls" u Kočanima gde je pogunulo 62 ljudi, a preko 200 povređeno. Kolege, prijatelji i rođaci se opraštaju od Panča na društvenim mrežama Vladimir Blažev-Pančo iz DNK grupe, je bio jedan od glavnih vokala ove grupe. Vladimir Blažev Pančo bio je DNK-a, ali i prepoznatljivo lice makedonske urbane scene. Rođen i odrastao u Skoplju, Pančo
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Pevač grupe DNK Vladimir Blažev Pančo preminuo sedam meseci nakon požara u Kočanima

Pevač grupe DNK Vladimir Blažev Pančo preminuo sedam meseci nakon požara u Kočanima

RTS pre 25 minuta
"Brate, uvek ću te voleti": Pevačica slomljena od bola nakon smrti frontmena grupe "DNK": Podlegao povredama nakon teške borbe…

"Brate, uvek ću te voleti": Pevačica slomljena od bola nakon smrti frontmena grupe "DNK": Podlegao povredama nakon teške borbe

Blic pre 2 sata
Poznati pevač umro posle 7 meseci borbe za život: Slomljen ceo region, estrada se u suzama oprašta - Sergej, Kaliopi, Tamara...…

Poznati pevač umro posle 7 meseci borbe za život: Slomljen ceo region, estrada se u suzama oprašta - Sergej, Kaliopi, Tamara...

Kurir pre 2 sata
Poznati slomljeni zbog smrti pevača Panča: "Neka te anđeli vode na neko bolje mesto..." FOTO

Poznati slomljeni zbog smrti pevača Panča: "Neka te anđeli vode na neko bolje mesto..." FOTO

B92 pre 2 sata
Pre godinu dana dao intervju koji ledi krv u žilama: Preminuo Pančo iz grupe DNK, svi pričali da se oporavlja

Pre godinu dana dao intervju koji ledi krv u žilama: Preminuo Pančo iz grupe DNK, svi pričali da se oporavlja

Mondo pre 3 sata
Preminuo Pančo iz grupe DNK Nakon požara u Kočanima mesecima se borio pre tragedije upozoravao na nebezbednost klubova

Preminuo Pančo iz grupe DNK Nakon požara u Kočanima mesecima se borio pre tragedije upozoravao na nebezbednost klubova

Dnevnik pre 3 sata
Zbog tragične smrti pevača slomljen ceo region, muzička scena se oprašta - Sergej, Kaliopi, Tamara...

Zbog tragične smrti pevača slomljen ceo region, muzička scena se oprašta - Sergej, Kaliopi, Tamara...

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Skoplje

Zabava, najnovije vesti »

Preminuo pevač D’Angelo

Preminuo pevač D’Angelo

Danas pre 40 minuta
"Jovanu jako volim, vezala sam se za nju, spretna je i posebna": Tamara Milutinović nahvalila ženu Uroša Živkovića: "Dobro se…

"Jovanu jako volim, vezala sam se za nju, spretna je i posebna": Tamara Milutinović nahvalila ženu Uroša Živkovića: "Dobro se snašla u ulozi majke i žene" (Video)

Blic pre 0 minuta
(Foto) dačićev sin došao na svadbu Uroša Živkovića: Tu je i njegova bivša devojka Milica Jokić - susret posle raskida

(Foto) dačićev sin došao na svadbu Uroša Živkovića: Tu je i njegova bivša devojka Milica Jokić - susret posle raskida

Blic pre 0 minuta
Jedna od prvih srpskih IT kompanija nastala je: U – garsonjeri Sve o tome u novom IT podcast PODCODE powered by M&i Systems Co.…

Jedna od prvih srpskih IT kompanija nastala je: U – garsonjeri Sve o tome u novom IT podcast PODCODE powered by M&i Systems Co.

Blic pre 0 minuta
Viki sa mužem na svadbi Uroša Živkovića: Drži Tašketa za ruku i ne pušta ga - istakla bujno poprsje i nosi vrtoglave potpetice…

Viki sa mužem na svadbi Uroša Živkovića: Drži Tašketa za ruku i ne pušta ga - istakla bujno poprsje i nosi vrtoglave potpetice

Blic pre 0 minuta