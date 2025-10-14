Pre godinu dana dao intervju koji ledi krv u žilama: Preminuo Pančo iz grupe DNK, svi pričali da se oporavlja

Vladimir Blažev Pančo je u julu 2024. godine pričao o vlasnicima diskoteka i barova koji puštaju više ljudi u objekat nego što bi trebalo.

Danas je preminuo Bladimir Blažev Pančo, član grupe DNK koji se mesecima oporavljao od povreda zadobijenih u požaru u diskoteci u Kočanima gde je nastupao sa svojim bendom u noći kada je živote izgubilo 62 ljudi. Iako ovakvu nesreću niko nije mogao da predvidi, internetom je tada kružio snimak muzičara koji je upozorio na alarmantno stanje po diskotekama. On je u julu 2024. godine, gostujući kod jutjubera Stefana Lazarova, pričao o vlasnicima diskoteka i barova