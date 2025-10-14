Pre godinu dana dao intervju koji ledi krv u žilama: Preminuo Pančo iz grupe DNK, svi pričali da se oporavlja

Mondo pre 2 sata  |  Dragana Tomašević
Pre godinu dana dao intervju koji ledi krv u žilama: Preminuo Pančo iz grupe DNK, svi pričali da se oporavlja

Vladimir Blažev Pančo je u julu 2024. godine pričao o vlasnicima diskoteka i barova koji puštaju više ljudi u objekat nego što bi trebalo.

Danas je preminuo Bladimir Blažev Pančo, član grupe DNK koji se mesecima oporavljao od povreda zadobijenih u požaru u diskoteci u Kočanima gde je nastupao sa svojim bendom u noći kada je živote izgubilo 62 ljudi. Iako ovakvu nesreću niko nije mogao da predvidi, internetom je tada kružio snimak muzičara koji je upozorio na alarmantno stanje po diskotekama. On je u julu 2024. godine, gostujući kod jutjubera Stefana Lazarova, pričao o vlasnicima diskoteka i barova
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Umro pevač iz grupe "DNK": Nakon skoro sedam meseci lečenja Vladimir Blažev Pančo preminuo

Umro pevač iz grupe "DNK": Nakon skoro sedam meseci lečenja Vladimir Blažev Pančo preminuo

Blic pre 29 minuta
"Brate, uvek ću te voleti": Pevačica slomljena od bola nakon smrti frontmena grupe "DNK": Podlegao povredama nakon teške borbe…

"Brate, uvek ću te voleti": Pevačica slomljena od bola nakon smrti frontmena grupe "DNK": Podlegao povredama nakon teške borbe

Blic pre 55 minuta
Poznati pevač umro posle 7 meseci borbe za život: Slomljen ceo region, estrada se u suzama oprašta - Sergej, Kaliopi, Tamara...…

Poznati pevač umro posle 7 meseci borbe za život: Slomljen ceo region, estrada se u suzama oprašta - Sergej, Kaliopi, Tamara...

Kurir pre 34 minuta
Poznati slomljeni zbog smrti pevača Panča: "Neka te anđeli vode na neko bolje mesto..." FOTO

Poznati slomljeni zbog smrti pevača Panča: "Neka te anđeli vode na neko bolje mesto..." FOTO

B92 pre 1 sat
Preminuo Pančo iz grupe DNK Nakon požara u Kočanima mesecima se borio pre tragedije upozoravao na nebezbednost klubova

Preminuo Pančo iz grupe DNK Nakon požara u Kočanima mesecima se borio pre tragedije upozoravao na nebezbednost klubova

Dnevnik pre 1 sat
Zbog tragične smrti pevača slomljen ceo region, muzička scena se oprašta - Sergej, Kaliopi, Tamara...

Zbog tragične smrti pevača slomljen ceo region, muzička scena se oprašta - Sergej, Kaliopi, Tamara...

Telegraf pre 2 sata
64. Žrtva tragedije u "pulsu" Umro pevač iz "diskoteke smrti" u Kočanima: Sedam meseci se borio za život

64. Žrtva tragedije u "pulsu" Umro pevač iz "diskoteke smrti" u Kočanima: Sedam meseci se borio za život

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Internetpožar

Zabava, najnovije vesti »

Kupio stari komad stakla pa ga danima čistio: Kada je konačno ugledao šta na njemu piše, zamalo se nije onesvestio (video)

Kupio stari komad stakla pa ga danima čistio: Kada je konačno ugledao šta na njemu piše, zamalo se nije onesvestio (video)

Blic pre 29 minuta
Upravo na Blic TV: "moji roditelji su radili na pijaci, a mi smo išli sa njima" Nadica Ademov u detinjstvu nije imala uvek…

Upravo na Blic TV: "moji roditelji su radili na pijaci, a mi smo išli sa njima" Nadica Ademov u detinjstvu nije imala uvek odmah sve što poželi: "Trudim se da moja deca imaju sve" (video)

Blic pre 29 minuta
"Mi nismo imali pare da odemo kući sa naše svadbe": Ljuba Perućica i Katarina na gala veselju progovorili o prevarama: "mi se…

"Mi nismo imali pare da odemo kući sa naše svadbe": Ljuba Perućica i Katarina na gala veselju progovorili o prevarama: "mi se ne razdvajamo"

Blic pre 29 minuta
Kako sam prestala da jurim popuste i počela zaista pametno da kupujem

Kako sam prestala da jurim popuste i počela zaista pametno da kupujem

Blic pre 24 minuta
Naša voditeljka počela da radi sa 13 godina: Danas je jedna od najuspešnijih, a evo kako joj izgleda stan: Sve je sebi…

Naša voditeljka počela da radi sa 13 godina: Danas je jedna od najuspešnijih, a evo kako joj izgleda stan: Sve je sebi obezbedila (foto)

Blic pre 14 minuta