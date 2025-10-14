Poznati pevač umro posle 7 meseci borbe za život: Slomljen ceo region, estrada se u suzama oprašta - Sergej, Kaliopi, Tamara...…

Pevač iz grupe "Dnk", Vladimir Blažev Pančo, preminuo je nakon sedam meseci borbe za život.

Muzičar je bio povređen u požaru koji je izbio u diskteci "Puls" u Kočanima u Severnoj Makedoniji, a danas je, nažalost, podlegao povredama. Ovo je u javnosti dočekano sa velikim žaljenjem budući da su mnogi bili optimistični oko njegovog oporavka, međutim pevač je izgubio životnu bitku. Među onima koji su ovo dočekali sa velikom tugom su i brojne poznate ličnosti među kojima Goran Tonev, nekadašnji takmičar "Zvezda Granda", koji je te kobne noći takođe bio u