Zbog tragične smrti pevača slomljen ceo region, muzička scena se oprašta - Sergej, Kaliopi, Tamara...

Pevač iz grupe "Dnk" Vladimir Blažev Pančo preminuo je danas nakon sedam meseci borbe za život.

Muzičar jebio povređen u požaru koji je izbio u diskteci "Puls" u Kočanima u Severnoj Makedoniji, a danas je podlegao povredama. Ovo je u javnosti dočekano sa velikim žaljenjem budući da su mnogi bili optimistični oko njegovog oporavka, međutim pevač je izgubio životnu bitku. Među onima koji su ovo dočekali sa tugom su i mnoge poznate ličnosti među kojima Goran Tonev, nekadašnji takmičar "Zvezda Granda", koji je te kobne noći takođe bio u diskoteci i bio povređen.