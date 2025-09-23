Partizan ima 1,1 odsto šanse za titulu - Zvezda već šampion? FOTO

B92 pre 1 sat
Partizan ima 1,1 odsto šanse za titulu - Zvezda već šampion? FOTO

Crvena zvezda je slavila u "večitom" derbiju protiv Paritzana sa 2:1 u gostima, a platforma koja se bavi statistikom je gotovo "uručila" šampionski pehar crveno-belima.

Ako je verovati "Football Meets Data", titula za crno-bele može da bude samo na nivou sna. Zvezda je odlično otvorila sezonu u domaćem prvenstvu, posle pobede nad Partizanom su na sedam pobeda iz isto toliko mečeva, uz impresivnu gol razliku 30:5. Partizan je drugi sa dva boda manje, ali i utakmicom više od crveno-belih. Posle odigranog 177. večitog derbija priča o tituli je prakitčno završena. Partizan ima tek 1,1 procenata šanse prema "Football Meets Data" da se
