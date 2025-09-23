(Foto): Miodrag iz Mladenovca u svom dvorištu čuva čak 73 psa, ali su sada svi u velikom problemu: "Sve sam ih udomio sa ulice, ali više ne mogu da brinem o njima"

Blic pre 19 minuta
- Neko mi kaže da sam lud, a neko da treba da dobijem orden zato što u svojoj kući i dvorištu čuvam 73 psa. Sve sam ih udomio sa ulice jer mi ih je bilo žao i mnogo volim pse. Uredno sam ih čipovao i sterilisao, ali sada moram da se preselim u Beč zbog porodice i ne znam gde ću sa psima. Najradije bi ih sve udomio, ne mogu više ni sam da ih hranim - priča za "Blic" Miodrag Dimitrijević, meštanin sela Vlaško polje kod Mladenovca.

Dimitrijević već sedam godina brine o psima različitih rasa, boja i uzrasta. - Svi se oni slobodno kreću po dvorištu, spavaju gde hoće. Kada je kiša sakriju se u veliki hodnik moje kuće. Svako ima svoje mesto i svi se dobro slažu. Nemam dva psa ista. Najstariji psi imaju šest-sedam godina, a najmlađi tri meseca. Svi su čipovani u veterinarskoj stanici Rakovica - navodi Dimitrijević koji ima i četiri mačke i kaže svi su u dobrim odnosima. Najveći izazov svakako je
