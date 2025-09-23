"Palestina treba da bude punopravni član UN": Premijer Španije upozorio: "Mora biti gotovo što pre"

Premijer Španije Pedro Sančez pozvao je u ponedeljak da Palestina postane "punopravni član" Ujedinjenih nacija i da druge zemlje preduzmu hitne mere kako bi zaustavile "genocid" u Pojasu Gaze.

"U ime razuma, međunarodnog prava i ljudskog dostojanstva, moramo sada zaustaviti ovaj pokolj", rekao je Sančez na međunarodnoj konferenciji UN o rešenju o dve države. On je pozdravio priznanje Palestine od strane novih zemalja, poput Francuske i Belgije, ali je upozorio da rešenje o dve države nije moguće kada Izrael vrši "genocid" i stoga je pozvao na "kolektivnu posvećenost" da se "zaustavi varvarstvo", prenosi RTVE. "Istorija će nam suditi, a presuda će biti