Sančez poziva da Palestina postane punopravni član UN

Politika pre 1 sat
Sančez poziva da Palestina postane punopravni član UN

On je pozdravio priznanje Palestine od strane novih zemalja, poput Francuske i Belgije

NjUJORK – Premijer Španije Pedro Sančez pozvao je u ponedeljak da Palestina postane „punopravni član” Ujedinjenih nacija i da druge zemlje preduzmu hitne mere kako bi zaustavile „genocid” u Pojasu Gaze. „U ime razuma, međunarodnog prava i ljudskog dostojanstva, moramo sada zaustaviti ovaj pokolj”, rekao je Sančez na međunarodnoj konferenciji UN o rešenju o dve države. On je pozdravio priznanje Palestine od strane novih zemalja, poput Francuske i Belgije, ali je
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

"Palestina treba da bude punopravni član UN": Premijer Španije upozorio: "Mora biti gotovo što pre"

"Palestina treba da bude punopravni član UN": Premijer Španije upozorio: "Mora biti gotovo što pre"

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UNPalestinaNjujorkBelgijaŠpanijaFrancuskaGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Evropske zemlje sve više ograničavaju programe "zlatnih viza" za strane investitore

Evropske zemlje sve više ograničavaju programe "zlatnih viza" za strane investitore

RTV pre 13 minuta
Dizni: Šou program ‘Džimi Kimel uživo’ vraća se na program ABC-a od sutra

Dizni: Šou program ‘Džimi Kimel uživo’ vraća se na program ABC-a od sutra

Radio sto plus pre 28 minuta
Dizni: Šou program ‘Džimi Kimel uživo’ vraća se na program ABC-a od sutra

Dizni: Šou program ‘Džimi Kimel uživo’ vraća se na program ABC-a od sutra

Radio sto plus pre 58 minuta
Aksios: Tramp će predstaviti arapskim liderima američki plan za okončanje rata u Gazi

Aksios: Tramp će predstaviti arapskim liderima američki plan za okončanje rata u Gazi

Politika pre 1 sat
Al Šara i Rubio: Prilika za Siriju da izgradi stabilnu i suverenu državu

Al Šara i Rubio: Prilika za Siriju da izgradi stabilnu i suverenu državu

Politika pre 1 sat