Sančez poziva da Palestina postane punopravni član UN

NjUJORK – Premijer Španije Pedro Sančez pozvao je u ponedeljak da Palestina postane „punopravni član” Ujedinjenih nacija i da druge zemlje preduzmu hitne mere kako bi zaustavile „genocid” u Pojasu Gaze. „U ime razuma, međunarodnog prava i ljudskog dostojanstva, moramo sada zaustaviti ovaj pokolj”, rekao je Sančez na međunarodnoj konferenciji UN o rešenju o dve države. On je pozdravio priznanje Palestine od strane novih zemalja, poput Francuske i Belgije, ali je