"Tramp je čuo putinov predlog": Oglasila se Bela kuća: "Uskoro će izneti svoje mišljenje"

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit saopštila je danas da je predsednik SAD Donald Tramp upoznat sa najnovijim predlogom ruskog predsednika Vladimira Putina o produženju važenja Sporazuma o smanjenju strateškog ofanzivnog naoružanja "Novi START".

- Predsednik Tramp je upoznat sa predlogom i dozvolićemo mu da ga lično prokomentariše uskoro. Mislim da predlog deluje prilično dobro, ali on želi sam da se obrati povodom toga - izjavila je Livit na brifingu u Beloj kući, prenosi Rojters. Ranije danas, Putin je na sastanku sa članovima Saveta bezbednosti Rusije izjavio da je Moskva spremna da se i nakon isteka START sporazuma 5. februara 2026 . pridržava ograničenja predviđenih sporazumom, pod uslovom da i SAD