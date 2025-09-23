(Video) Snažan udar na Moskvu, gori prestonica Rusije: Odjekuju eksplozije, nebo potpuno zatvoreno

Glavni grad Rusije je pod napadom dronova, a ruska protivvazdušna odbrana je u akciji, javljaju ruski mediji pozivajući se na gradonačelnika Moskve, Sergeja Sobjanjina.

Gradonačelnik je potvrdio da je do sada oboreno 11 dronova, a za sada nema informacija o šteti niti o žrtvama. Prema ruskim medijima, eksplozije su zabeležene u brojnim moskovskim četvrtima u centru i na jugozapadu, a nebo iznad Moskve je potpuno zatvoreno. Otkazani su neki letovi ka Moskvi, a aerodrom Šeremetjevo je zatvoren. (jutarnji.hr)
