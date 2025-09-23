Moskva napadnuta dronovima: Eksplozije zabeležene u brojnim četvrtima, zatvoreno nebo iznad grada

Danas pre 3 sata  |  Jutarnji list
Moskva napadnuta dronovima: Eksplozije zabeležene u brojnim četvrtima, zatvoreno nebo iznad grada

Glavni grad Rusije je pod napadom dronova, a ruska protivvazdušna odbrana je u akciji, javljaju ruski mediji pozivajući se na gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanjina.

Gradonačelnik je potvrdio da je do sada oboreno 11 dronova, a za sada nema informacija o šteti niti o žrtvama. #Moscow has closed the sky, 9 drones shot down so far planes in low flight pic.twitter.com/ENsCgrQ1j9 — C4H10FO2P ☠️ (@markito0171) September 22, 2025 Prema navodima ruskih medija, eksplozije su zabeležene u brojnim moskovskim četvrtima u centru i na jugozapadu, a nebo iznad Moskve je potpuno zatvoreno. Otkazani su pojedini letovi ka Moskvi, a zatvoren je
