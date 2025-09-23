Novi gasni aranžman sa Rusijom biće potpisan u oktobru

Novi gasni aranžman sa Rusijom biće potpisan do kraja oktobra, a u međuvremenu će postojeći biti produžen za još mesec dana.

Pregovori su i dalje u toku, a trebalo bi da budu gotovi do kraja ove nedelje. Prema rečima Dušana Bajatovića, direktora Srbijagasa, u narednih mesec dana će postojeći aranžman biti produžen pod istim uslovima koje je država do sada imala, plaćanje po naftnoj formuli i dodatne količine gasa. Bajatović je za RTS naveo da ugovor opterećuju i najavljene nove sankcije Evropske komisije Moskvi i ruskim kompanijama. "To se neće najverovatnije odnositi na gas koji se