Gasni ugovor u oktobru

Gasni ugovor u oktobru

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da će ove nedelje biti završeni pregovori o novom gasnom aranžmanu sa Gaspromom i da će novi ugovor biti potpisan u oktobru.

Bajatović je za RTS kazao da ugovor treba da bude potpisan na period od tri godine, a godišnje količine su 2,5 milijardi kubnih metara gasa. „Mi ćemo ove nedelje završiti razgovore, ali gasni aranžman neće biti potpisan u septembru, već u oktobru mesecu. U narednih mesec dana ćemo produžiti postojeći aranžman sa istim uslovima koje smo do sada imali – dakle, naftna formula i dodatne količine“, rekao je direktor Srbijagasa. On je naveo da ugovor opterećuju i
