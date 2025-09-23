Srbijagas: Produžen postojeći ugovor dok se ne zaključi novi aranžman

In medija pre 7 sati
Srbijagas: Produžen postojeći ugovor dok se ne zaključi novi aranžman

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da će ove sedmice biti završeni pregovori o novom gasnom aranžmanu sa Rusijom i da će novi ugovor biti potpisan u oktobru.

Bajatović je rekao da ugovor koji treba da bude potpisan na tri godine sa ukupnom količinom od 2,5 milijardi kubnih metara godišnje sa svim fleksibilnostima. –Zimi trošimo mnogo, leti trošimo malo, potrebne su nam i dodatne količine. Tako da u smislu cena i u smislu količine, zimi su nam potrebni dodatni povoljni uslovi. Mi ćemo ove nedelje završiti razgovore, ali gasni aranžman neće biti potpisan u septembru, biće potpisan u oktobru – rekao je Bajatović za RTS.
Ključne reči

RTSRusijaSrbijagasDušan Bajatović

